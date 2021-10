Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris Initiation à l’origami Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation à l’origami Maison de la culture du Japon, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 15h30 à 17h

Le mercredi 27 octobre 2021

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 3 novembre 2021

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 3 novembre 2021

de 15h30 à 17h

payant

Atelier d’origami Atelier animé par Michel Charbonnier, l’un des grands spécialistes français de l’origami. Enfants de moins de 8 ans : 14h30-15h15 À partir de 8 ans : 15h30-17h Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (68m) 6 : Passy (390m)

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris 0144379500 https://www.mcjp.fr 0144379595 Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-27T15:30:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-27T14:30:00+02:00_2021-10-27T15:15:00+02:00;2021-11-03T14:30:00+01:00_2021-11-03T15:15:00+01:00;2021-11-03T15:30:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon Adresse 101 quai Branly Ville Paris lieuville Maison de la culture du Japon Paris