Initiation à l’informatique : le courriel Médiathèque-Espace Diderot, 3 décembre 2021, Rezé. 2021-12-03 Initiation de 2 heuresSur inscription auprès des bibliothécaires, sur place, ou au 02 40 04 05 37. Accueil dans le respect des règles sanitaires du moment

Horaire : 10:00

Seconde partie d'une formation en deux demies-journées pour aider les grands débutants à prendre en main l'ordinateur.Cette seconde séance est consacrée à la création et l'utilisation d'une boîte mail.

