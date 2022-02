Initiation à l’informatique Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 1 février au mardi 22 février à Cité des sciences et de l’Industrie

Cet atelier en 6 séances s’adresse prioritairement aux réfugiés/demandeurs d’asile/primo-arrivants qui souhaitent s’initier à l’informatique dans un objectif d’insertion professionnelle. Cet atelier vous permet d’apprendre à utiliser les outils informatiques : découverte de l’ordinateur, initiation à la bureautique, utilisation d’une messagerie électronique, recherche d’informations sur Internet, réseaux sociaux et bonnes pratiques… 15h-17h [ATELIER] Ces séances s’adressent prioritairement aux réfugiés, demandeurs d’asile ou primo-arrivants qui souhaitent s’initier à l’informatique dans un objectif d’insertion professionnelle. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T15:00:00 2022-02-01T17:00:00;2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T17:00:00;2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T17:00:00

