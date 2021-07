La Courneuve Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve La Courneuve, Seine-Saint-Denis Initiation à l’impression typographique Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

**Plonger dans la pratique d’une technique de l’estampe en composant et en imprimant un texte que vous aurez créé.** L’impression typographique permettait autrefois d’imprimer textes, livres et affiches. Proposé par l’illustratrice Gaby Bazin et le graveur Anatole Wiener, l’atelier proposé sur le site des archives diplomatiques à La Courneuve pour les Journées européennes du patrimoine invite les participants à composer un court texte, lettre par lettre, avec des caractères mobiles et à l’imprimer grâce à une presse typographique. L’atelier proposera aussi de découvrir différentes techniques d’impression au travers de quelques documents conservés dans les collections de la Bibliothèque des Archives diplomatiques. Le nombre maximum de participants par atelier est de 8 personnes. Durée de l’atelier (50 minutes)

Sur inscription sur place, gratuit

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

