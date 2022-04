Initiation à l’identification acoustique Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres Saint-Marc-la-Lande Formation d’initiation à la Bioacoustique : notions de bases à l’identification des chauves-souris, découverte des différentes technologies. Si le temps le permet, l’après-midi de formation se conclura par une sortie d’écoute des chauves-souris sur le RNR du Bocage des Antonins. Prévoir un pique-nique pour le soir, des vêtements chauds, des chaussures de randonnées et votre Active Recorder (si vous en avez un).

