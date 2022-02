Initiation à l’herboristerie et la cueillette sauvage Saint-Sauveur, 26 mars 2022, Saint-Sauveur.

Initiation à l’herboristerie et la cueillette sauvage Saint-Sauveur

2022-03-26 09:30:00 – 2022-03-26 17:00:00

Saint-Sauveur Gironde Saint-Sauveur

EUR 50 Après une balade à la découverte des plantes sauvages et une initiation à la cueillette sauvage, nous aborderons les bases de l’herboristerie familiale et sans danger :

. l’art de tisanerie (cueillette, séchage, conservation, synergie, posologie…)

. la distillation : huile essentielle et hydrolat

. les macérations huileuses, vinaigrées et alcooliques

. la phytothérapie et la gemmothérapie

Nous réaliserons ensemble un hydrolat, un baume et une macération, à ramener chez vous.

A prévoir :

Des vêtements et des chaussures de marche adaptés à la météo (marche de 3km)

Pots vide pour les ateliers : 1 pot pour le baume (environ 50 ml), 1 pot pour la macération (type pot à confiture), 1 pot ou 1 flacon pour l’hydrolat (flacon entre 50 et 100 ml ou un pot à confiture). Merci de choisir des contenants en verre et de les désinfecter à l’alcool ménager ou au vinaigre blanc au préalable.

Votre pique-

ferme d’hortelie

Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-02-24 par