INITIATION À L’ESCALADE Thorigné-en-Charnie, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Thorigné-en-Charnie.

INITIATION À L’ESCALADE 2021-07-06 – 2021-07-06 Musée de Préhistoire Moulin de la Roche-Brault

Thorigné-en-Charnie Mayenne

Vous êtes seul, entre amis, avec votre famille … Voici l’occasion de pratiquer l’escalade sur les falaises de Saulges. Profitez pendant une après-midi de 3 heures du cadre magnifique du site pour pratiquer une activité complète qui met à contribution aussi bien le corps que le mental. Vous apprendrez à effectuer tous les gestes de sécurité et vous pourrez atteindre les 20 mètres de haut que propose la falaise. Accompagné d’un moniteur diplômé qui vous guidera, déjà initié à la pratique de l’escalade ou non, n’hésitez plus !

A partir de 6 ans.

Places limitées. Réservation et paiement en ligne de l’activité :

http://www.escaladeenmayenne.fr/index.php/prestations

Activité annulée en cas d’intempéries.

Une initiation escalade de 3 heures sur les falaises de la vallée des grottes de Saulges. De quoi passer un bon moment sportif pour vous, vos amis, votre famille …

info@ct53.ffme.fr http://www.escaladeenmayenne.fr/index.php/prestations

