Lamballe-Armor 22400

Lamballe-Armor

Initiation à l'escalade

2021-11-06

Lamballe-Armor 22400 A l’occasion d’une formation d’initiateur d’escalade en salle artificielle d’escalade, le CTFFME 22 et le club des Alpinistes Armoricains organisent 4 séances d’initiations, à partir de 9 ans.

Enfants et parents sont les bienvenus ! 26 places par séances.

Les stagiaires “initiateurs SAE” sont supervisés par des encadrants diplômés.

Matériel fourni

Rue Jouan Gymnase Jouan Lamballe-Armor