Initiation à l’escalade dans le parc Départemental des Rives du Loup La Colle-sur-Loup, 29 avril 2022, La Colle-sur-Loup. Initiation à l’escalade dans le parc Départemental des Rives du Loup Lieu de rendez vous parking de la base de Kayak du SPCOC de la Colle sur Loup puis du parking, suivre la piste qui longe la rivière pendant 10 minutes à plat pour rejoindre le site d’escalade de la Bagarrée. Chem. de la Fuontsanta La Colle-sur-Loup

La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes La Colle-sur-Loup En famille, en groupe ou bien seul, venez vous initier à l’escalade sur le site de la Colle sur Loup dans le parc Départemental des Rives du Loup. Lieu de rendez vous parking de la base de Kayak du SPCOC de la Colle sur Loup puis du parking, suivre la piste qui longe la rivière pendant 10 minutes à plat pour rejoindre le site d’escalade de la Bagarrée. Chem. de la Fuontsanta La Colle-sur-Loup

