Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry, 7 juillet 2022, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Initiation à l’escalade avec Zeharka

Parking d’Intermarché Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

2022-07-07 10:00:00 – 2022-07-07 12:15:00 Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrénées-Atlantiques Saint-Étienne-de-Baïgorry Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. +33 6 88 92 39 73 Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. Zeharka

Saint-Étienne-de-Baïgorry

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Saint-Étienne-de-Baïgorry Adresse Parking d'Intermarché Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry lieuville Saint-Étienne-de-Baïgorry Departement Pyrénées-Atlantiques

Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry 2022-07-07 was last modified: by Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry 7 juillet 2022 Parking d'Intermarché Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques