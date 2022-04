Initiation à l’escalade avec le Club Les Clapas à Sévérac d’Aveyron

2022-04-29 – 2022-04-29 Lieu défini selon la météo.

Départ : rendez-vous à Sévérac (point de rendez-vous fixé à l’inscription).

Découverte pour les 7-10 ans de 9h30 à 12h30.

Découverte pour les 10 ans et plus de 13h30 – 16h30. Le Club d’escalade Les Clapas à Sévérac vous propose un stage ouvert aux enfants à partir de 7 ans ! Découvrez cette discipline en toute convivialité ! Lieu défini selon la météo.

Les Clapas Club d'escalade

