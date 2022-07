INITIATION À L’ESCALADE À NYOISEAU

INITIATION À L’ESCALADE À NYOISEAU, 13 juillet 2022, . INITIATION À L’ESCALADE À NYOISEAU



2022-07-13 – 2022-07-13 EUR 5 Anjou sport nature vous propose une initiation à l’escalade au coeur du camping La rivière de Nyoiseau en accès libre le mercredi 13 juillet 2022 de 14h à 18h. Atelier d’initiation à l’escalade proposé au camping de la rivière à Nyoiseau (Segré-en-Anjou-bleu), le 13 juillet 2022 Anjou sport nature vous propose une initiation à l’escalade au coeur du camping La rivière de Nyoiseau en accès libre le mercredi 13 juillet 2022 de 14h à 18h. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville