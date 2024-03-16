Initiation à l’effeuillage burlesque Salle Enavans Carcans
Initiation à l’effeuillage burlesque Salle Enavans Carcans, samedi 16 mars 2024.
Initiation à l’effeuillage burlesque Salle Enavans Carcans Gironde
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-16 15:30:00
fin : 2024-03-16 18:00:00
Salle Enavans 6 Rue du Stade
Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine hipnjazz@hotmail.fr
L’événement Initiation à l’effeuillage burlesque Carcans a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Médoc Atlantique