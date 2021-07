Nantes Loire-Atlantique, Nantes Initiation à l’écriture slam Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Initiation à l’écriture slam, 27 août 2021-27 août 2021, Nantes. 2021-08-27

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Places limitées.Inscription obligatoire : vtrcontact@gmail.com L’association “Vis ton rêve” invite tous les habitants du Port Boyer à s’initier à l’écriture slam avec TomTom(association les “lapin à plumes”) tout en découvrant la musique électronique avec Sami (Samifati).Places limitées : inscription obligatoire via vtrcontact@gmail.comÀ la maison des associations du Port Boyer (80 rue du Port Boyer) 80 rue du Port Boyer Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Ville Nantes lieuville Nantes