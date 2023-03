Initiation à l’aviron Louhans Catégories d’Évènement: Louhans

Saône-et-Loire

Initiation à l'aviron, 1 avril 2023, Louhans

2023-04-01

Saône-et-Loire EUR 0 0 Randonnée en aviron sur la Seille réservée aux licenciés, au départ de Cuisery, arrivée sur la place de la Libération de Louhans ! cabresse.louhannaise@gmail.com Louhans

