Saint-Julien-en-Born 40170 Initiation à la rame sur la Pinasse de Contis, bateau de pêche en mer traditionnel et balade sur le Courant. Gratuit. Sur inscription au 06 81 40 20 85. Initiation à la rame sur la Pinasse de Contis, bateau de pêche en mer traditionnel et balade sur le Courant. Gratuit. Sur inscription au 06 81 40 20 85. +33 6 81 40 20 85 Initiation à la rame sur la Pinasse de Contis, bateau de pêche en mer traditionnel et balade sur le Courant. Gratuit. Sur inscription au 06 81 40 20 85. CLNT

