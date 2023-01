Initiation à l’astronomie Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

2023-02-11 14:00:00 – 2023-02-11 20:30:00

Jura EUR 15 Manipulation d’instruments d’observation pour les enfants 8 à 12 ans. Repas du soir tiré du sac, goûter offert.

Une journée placée sous le signe des étoiles. Organisé par Althaïr associationalthair@free.fr +33 9 61 44 01 38 place des aliés Local Althaïr Salins-les-Bains

