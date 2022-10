Initiation à l’astronomie Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 21:30:00

Pour les enfants 8 à12 ans, découverte des constellations, la lune et ses phases, Prévoir repas du soir, goûter offert. Création et utilisation d'une carte du ciel, initiation au matériel d'observation, le système solaire et les galaxies, le soleil, initiation à l'observation du ciel si les conditions météo le permettent. associationalthair@free.fr +33 9 61 44 01 38

