Initiation à l’astronomie Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, vendredi 1 mars 2024.

Initiation à l'astronomie STAGE DÉCOUVERTE 1 et 2 mars Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France

Partagez la passion des membres de Ciel d’Anjou… Observez le ciel, les planètes, constellations et galaxies et découvrez comment utiliser les instruments d’observation. Deux observations nocturnes les 1er et 2 mars. Mise à disposition de télescopes si besoin. Vendredi 1er et Samedi 2 Mars DE 14H À 23H Dimanche 3 Mars DE 14H À 18H Tout public, à partir de 10 ans 90 €/le stage (goûter et dîner compris) Inscriptions 06 87 37 22 80 06 81 78 84 37

