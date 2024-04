Initiation à l’art thérapie 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, vendredi 12 avril 2024.

Initiation à l’art thérapie Sonia propose un atelier collectif d’initiation à l’art-thérapie avec les arts plastiques. Que vous ayez simplement envie de vous détendre, de contacter votre créativité ou que vous souhaitiez en… Vendredi 12 avril, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe Inscription: 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T15:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T15:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:30:00+02:00

Sonia propose un atelier collectif d’initiation à l’art-thérapie avec les arts plastiques.

Que vous ayez simplement envie de vous détendre, de contacter votre créativité ou que vous souhaitiez entreprendre une véritable thérapie.

L’art-thérapie peut être autant ludique et légère que profonde et introspective.

La séance commence avec un espace pour se déposer, soit par un temps de centration, de méditation ou encore par un simple moment de partage autour d’un thé par exemple.

Ensuite, la période de création se présente et nous terminons la séance en discutant du message provenant de l’œuvre produite ou encore du processus de création en tant que tel.

Dans tous les cas, c’est une pratique efficace pour exprimer votre univers intérieur à travers le dessin, la peinture, le collage, le modelage, l’écriture créative.

L’art-thérapie n’a pas de but esthétique.

Les ateliers ont un aspect ludique permettant un apaisement, un lâcher-prise. Ils sont animés par Sonia Amerigo, art thérapeute et praticienne en massage bien-être.

