Initiation à l’Art Floral : Premiers pas : créer avec un contenant ordinaire Serans, 8 mars 2022, Serans.

Initiation à l’Art Floral : Premiers pas : créer avec un contenant ordinaire Serans

2022-03-08 14:00:00 – 2022-03-08 17:00:00

Serans Oise Serans

12 12 50 Chacun de nous est capable de créer.

Vous en avez envie alors lancez-vous !

Laure vous fait découvrir cet art éphémère et salutaire, vous découvrirez les supports, les relations entre eau et végétaux, les significations de l’art floral, son histoire et son évolution et vous repartirez avec votre premier bouquet original.

fleursenliberte@orange.fr +33 6 88 40 57 09

Laure Hache

Serans

