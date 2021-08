Initiation à l’art et à la culture Centre de vacances les Hortensias, 9 août 2021, Petite Plaine.

Initiation à l’art et à la culture

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Centre de vacances les Hortensias

Le séjour se déroulera au centre de vacances Les Hortensias à la Plaine des Palmistes pour que les jeunes puissent découvrir cette région de l’île et les activités s’articuleront autour de l’art et la culture. Il concernera un public âgé de 11 à 17 ans. En collaboration avec l’équipe d’encadrants, les jeunes seront acteurs de leur séjour autour d’activités telles que l’animation de séances de jeux coopératifs, l’aide aux devoirs, la création d’un « journal » de vacances , la création d’une fresque culturelle , la découverte des sites culturels de la Plaine des Palmistes… Les objectifs seront les suivants: – Acquérir plus d’autonomie : apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des responsabilités, développer la curiosité et la créativité – Renforcer des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier une démarche, traiter les informations, observer, chercher, comparer, – Emettre des hypothèses et vérifier. – S’approprier des techniques et maitriser des outils -Pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils technologiques. -Développer la socialisation, la responsabilité, l’autonomie et favoriser le « Vivre ensemble » et vivre autrement au travers de l’ensemble des projets proposés et de la vie en collectivité, l’adaptation à la vie en collectivité, la communication interne

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances les Hortensias 41 Rue des mimosas, 97431 la Plaine des palmistes Petite Plaine Petite Plaine 974



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T22:00:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T13:00:00