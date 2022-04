Initiation à l’art du tatouage au henné à l’occasion de l’Aïd el Kebir Institut des Cultures d’Islam, 9 juillet 2022, Paris.

Le samedi 09 juillet 2022

de 15h30 à 17h30

. payant Tarif plein : 16€ Tarif réduit : 12€ Les tarifs comprennent l’initiation au tatouage et votre propre tatouage au henné.

Initiez-vous à l’art du tatouage au henné, tradition ancestrale de plus de cinq mille ans, et repartez avec la main ornée d’un fin tatouage aux vertus protectrices…

Pratiqué depuis plus de cinq mille ans, l’art du tatouage au henné est au centre de diverses cérémonies festives ou religieuses au Maghreb, en Inde et dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. Après avoir découvert les différentes utilisations de cette plante mythique à travers le monde, et appris à réaliser la pâte à partir de feuilles séchées, les participants repartiront la main ornée d’un fin tatouage aux vertus protectrices.

Saadia ElKilali a fondé la boutique Au Naturel où elle propose des produits biologiques et naturels issus de coopératives qui valorisent l’artisanat et le travail de femmes marocaine.

Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/initiation-a-lart-du-tatouage-au-henne/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam

