mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h30

Stage de 4 journées Ce stage est essentiellement tourné vers la pratique. Pour apprendre à raconter, le mieux c’est de raconter le plus possible. Sur les quatre jours, chaque stagiaire aura de multiples occasions de raconter des histoires aux autres participants. Nous utiliserons les contes amenés par les stagiaires, mais aussi quelques petites histoires que je proposerai, afin de nous entrainer sur un matériau collectif. C’est la meilleure façon d’appréhender les mille et une façons de raconter. Les contes amenés par les stagiaires serviront de matériau pour étudier les concepts fondamentaux de la narration orale : – Repérer la structure d’un récit : Un conte est un récit linéaire, un chemin qui va d’un point à un autre. Nous verrons comment découvrir le chemin le plus simple, à l’aide d’une méthode efficace pour mémoriser facilement la trame d’un récit. – Explorer son imaginaire personnel : Une fois que l’on a mémorisé une trame, il nous faut l’enrichir avec nos propres images. Nous nous mettons dans la peau d’un dessinateur ou d’un cinéaste, et nous décrivons avec des mots les images que le conte nous inspire. – Le rythme de la narration : Combien de temps pour une histoire ? Pour chaque partie de l’histoire ? La gestion du temps est un facteur essentiel pour « aller jusqu’au bout » sans perdre son énergie et celle de l’auditoire. – La musique de la parole : chaque voix porte sa propre musique, il est bon de savoir un peu s’entendre. – Raconter naturellement pour prendre du plaisir à raconter ! Minimiser le stress, maximiser la jubilation. Nous nous entrainerons à « lâcher prise » grâce quelques exercices ludiques bien choisis. Pendant ces quatre jours, nous alternerons jeux collectifs et passages individuels. Nous prendrons aussi un peu de temps pour partager nos connaissances sur les ressources bibliographiques et discographiques. Nous travaillerons de façon exigeante dans une ambiance conviviale. Animations -> Stage Age d’Or de France 35 rue de Lyon Paris 75012

Contact :Age d'Or de France 0153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.agedordefrance.com/?page=sommaire https://www.facebook.com/agedordefrance/

