Initiation à l’art du cirque Beaussais-sur-Mer, 26 octobre 2021, Beaussais-sur-Mer.

Initiation à l’art du cirque Salle des fêtes Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

2021-10-26 – 2021-10-26 Salle des fêtes Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer

Qui n’a jamais rêvé de faire du cirque ? Eh bien votre rêve peut devenir réalité… !

C’est de façon ludique que les enfants développeront leur créativité et découvriront les arts du cirque grâce à des activités inoubliables.

Venez vibrer et essayer l’acrobatie, l’équilibre, la jonglerie et la beauté du geste, la fierté de réussir et de se surpasser, le bonheur de partager, c’est ça le cirque !

Le cercle magique de la piste vous invite au voyage alors laissez-vous transporter au pays des étoiles et formons ensemble la grande ronde de la vie.

Intervenant professionnel et diplômé d’État professeur de cirque.

Une animation sur mesure, personnalisée, à destination de groupes d’enfants de tous âges (De 5 à 15 ans).

Covid-19 Toutes les règles seront appliquées pour assurer la sécurité sanitaire de tous. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Tarifs : 15€

Mardi 26 octobre 2021 – De 10h à 12h et de 14h à 16h – Salle des fêtes de Beaussais sur Mer

+33 6 40 71 54 77 http://www.romain-cabon.com/index.htm

