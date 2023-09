Initiation à l’art ancestral du manga avec Jessie Lousteau Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Initiation à l’art ancestral du manga avec Jessie Lousteau Bibliothèque Crimée Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance. L’illustratrice Jessie Lousteau vous initiera à l’art ancestrale du dessin manga. Venez

découvrir autour d’une plume et d’un pinceau, la technique de l’encre de Chine dans

l’univers du Manga : lignes claires, hachures et ombrages. Pour tout·e·s à partir de 10 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Mauvais herbe de Keigo Shinzo, ed. Lézard noir

