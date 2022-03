Initiation à l’aromathérapie Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Gironde

Initiation à l'aromathérapie Saint-Sauveur

2022-03-12

Saint-Sauveur Gironde EUR 20 Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? Comment est-elle fabriquée ? Comment l’utiliser au quotidien et sans danger ?

Nous aborderons en détail 10 huiles essentielles pour créer votre trousse d’aromathérapie.

A prévoir : Carnet de note et stylo

