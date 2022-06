INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE, 14 juillet 2022, .

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE



2022-07-14 – 2022-07-14

préparez vos pelles et vos truelles. Qui n’a pas rêver d’être archéologue, de découvrir ce métier passion ? Venez-vous initier aux différentes étapes de la fouille archéologique, de la découverte aux observations et à l’étude. Votre guide sera Sabine DELAUNAY du service tourisme et patrimoine. Rendez-vous à la Maison du Pilier-Rouge.

