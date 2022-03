Initiation à l’aquarelle Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Initiation à l’aquarelle Musée Fernand Léger – André Mare, 4 juin 2022, Argentan. Initiation à l’aquarelle

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée Fernand Léger – André Mare

Le musée Fernand Léger – André Mare participe à cette manifestation pour la deuxième fois cette année. C’est l’occasion de découvrir un peu plus le jardin du musée qui a été recréé par les agents des espaces verts de la ville d’Argentan d’après le tableau _Le jardin de me mère_ peint par Fernand Léger en 1905, dans la maison qui l’a vu grandir. A l’occasion de ces journées le musée est gratuit pour tous. Sur le guide multimédia du musée vous pourrez prendre connaissance des noms des différentes plantes présentes dans le jardin et découvrir leurs spécificités. Poursuivez votre visite à l’intérieur du musée en suivant le parcours dédié aux représentations de jardins dans l’œuvre des deux artistes. Tout le week-end vous pourrez vous initier à l’aquarelle dans le jardin du musée en peignant ses végétaux (repli possible dans les espaces du musée en cas de mauvais temps). Une bonne occasion pour découvrir cette technique chère à André Mare ! Découverte du jardin, des tableaux du musées représentant des jardins et initiation à l’aquarelle. Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’Hôtel de Ville, 61200 Argentan Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Musée Fernand Léger - André Mare Adresse 6 rue de l'Hôtel de Ville, 61200 Argentan Ville Argentan lieuville Musée Fernand Léger - André Mare Argentan Departement Orne

Musée Fernand Léger - André Mare Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Initiation à l’aquarelle Musée Fernand Léger – André Mare 2022-06-04 was last modified: by Initiation à l’aquarelle Musée Fernand Léger – André Mare Musée Fernand Léger - André Mare 4 juin 2022 argentan Musée Fernand Léger - André Mare Argentan

Argentan Orne