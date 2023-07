Initiation à l’aquarelle dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Initiation à l’aquarelle dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris, 15 juillet 2023, Paris. Le samedi 26 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 12 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 29 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 15 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Adultes 13 € Enfants 8 € Profitez d’un décor somptueux et d’une vue exceptionnelle pour vous initier à l’aquarelle ! Initiez-vous à la technique de l’aquarelle au cœur des somptueux décors de l’Hôtel de la Marine !

Sous les dorures des salons d’apparat, laissez-vous guider dans votre découverte de l’aquarelle et repartez avec votre souvenir personnel du monument. Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris Contact : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/initiation-a-l-aquarelle-dans-les-salons-d-apparat hoteldelamarine@monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/initiation-a-l-aquarelle-dans-les-salons-d-apparat

