INITIATION À L’AQUARELLE AU DOMAINE DE MÉRIC Montpellier, 23 avril 2022, Montpellier.

INITIATION À L’AQUARELLE AU DOMAINE DE MÉRIC Montpellier

2022-04-23 – 2022-04-23

Montpellier Hérault

L’artiste montpelliérain Fréderic Bazille, figure majeure des débuts du mouvement impressionniste, nous a laissé de nombreux chefs-d’œuvre dont la plupart sont toujours visibles au Musée Fabre.

L’office de tourisme vous propose de vous imprégner du domaine de Méric, sa résidence familiale, à travers une initiation, où Nadine, plasticienne, vous apprendra les bases du croquis de paysage d’après nature, le cadrage et l’utilisation des couleurs de l’aquarelle.

Un cours ludique seul ou en famille pour apprendre, se parfaire ou s’initier aux techniques picturales… et repartir avec sa création, une carte postale à conserver ou partager.

INFOS PRATIQUES :

Atelier Enfants (de 6 à 11 ans) accompagnés :

Samedi 30 avril -15h // samedi 11 juin -10h

Durée 45 min

Tarif 15€ pour 1 adulte accompagné de 2 enfants au plus – 7€ par adulte supplémentaire.

Atelier Adultes :

Samedi 23 avril -10h // samedi – 4 juin -10h

Durée 2h

Tarif 15€

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’entrée principale du jardin, 634 rue de Ferran Montpellier. Tramway ligne 2 arrêt “Saint-Lazare”.

