Initiation à l’apiculture : Les ruches d’ICI Institut des Cultures d’Islam (ICI), 11 juin 2022, Paris.

Le samedi 11 juin 2022

de 16h30 à 18h30

. gratuit

L’Institut des Cultures d’Islam et l’association Dardard proposent aux enfants une initiation à l’apiculture en milieu urbain et au monde passionnant des abeilles. Dès six ans, les séances ludiques et éducatives sont conçues à partir des ruches de l’ICI : découverte de la ruche et de la vie des abeilles, apprentissage du vocabulaire et du métier d’apiculteur.

L’Institut des Cultures d’Islam et l’association Dardard proposent aux enfants une initiation à l’apiculture en milieu urbain et au monde passionnant des abeilles. Dès six ans, les séances ludiques et éducatives sont conçues à partir des ruches de l’ICI : découverte de la ruche et de la vie des abeilles, apprentissage du vocabulaire et du métier d’apiculteur.

Dardard, association de la Goutte d’Or, fait de l’apiculture en ville. Grâce au miel et aux abeilles, son action s’inscrit dans une éducation populaire et politique à l’environnement.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-ruches-dici-15/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-ruches-dici-15/

© Ludovic Le Guyader