Initiation à l’apiculture Jumencourt, 26 mars 2022, Jumencourt.

Initiation à l’apiculture Jumencourt

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-27 17:30:00

Jumencourt Aisne Jumencourt

Venez vous inviter à une apiculture respectueuse de l'abeille et de la nature, qui participe à la sauvegarde de la biodiversité par la pollinisation le samedi 26 et dimanche 27 mars de 9h00 à 17h30 à Jumencourt.

Ce stage sera l’occasion de comprendre les fonctionnements d’une ruche afin d’apporter aux abeilles une habitation favorable à leur développement et à leur survie.

N’oubliez pas votre repas pour les midis !

Lieu exact du stage communiqué lors de votre inscription.

Tarif : 150€ par personne

Informations et inscriptions obligatoires auprès de Damien Paris au 06 62 69 60 34 ou par mail contact@mavraienature.fr ou sur le site internet https://www.mavraienature.fr/initiation-a-lapiculture/

contact@mavraienature.fr +33 6 62 69 60 34

Damien Paris

Jumencourt

