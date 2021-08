Ploëzal Domaine départemental de la Roche-Jagu Côtes-d'Armor, Ploëzal Initiation à l’apiculture Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Initiation à l’apiculture Domaine départemental de la Roche-Jagu, 11 septembre 2021, Ploëzal. Initiation à l’apiculture

du samedi 11 septembre au samedi 25 septembre à Domaine départemental de la Roche-Jagu

Avec Dominique Segalen, apiculteur en Côtes-d’Armor L’apiculteur donnera les clés indispensables à la conduite d’un rucher. Le groupe ira découvrir les 3 ruches du parc. Des combinaisons intégrales avec voiles et gants de protection seront prêtées. Il est demandé aux participant.e.s de s’habiller d’un tee-shirt à manches longues, d’un pantalon et de chaussures fermées.

Plein tarif : 6 € / pers. Tarif réduit : 4 € / pers.

Initiation à l'apiculture avec Dominique Segalen, apiculteur et visite des ruches sur le Domaine.

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T16:00:00

