Bourbon-l'Archambault Château de Bourbon Allier, Bourbon-l'Archambault Initiation à l’analyse du bâti au château de Bourbon-l’Archambault Château de Bourbon Bourbon-l'Archambault Catégories d’évènement: Allier

Bourbon-l'Archambault

Initiation à l’analyse du bâti au château de Bourbon-l’Archambault Château de Bourbon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bourbon-l'Archambault. Initiation à l’analyse du bâti au château de Bourbon-l’Archambault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bourbon

L’Histoire n’est pas une science figée, l’archéologie non-plus. Ces deux domaines de la science évoluent sans cesse et notre savoir s’enrichit au fil des ans grâce à la recherche scientifique. Cette année, le Château de Bourbon vous propose une visite hors du commun du Vieux-Logis et des trois tours. Pendant une heure, suivez un guide qui, après vous avoir initié au langage de l’archéologie du bâti, vous proposera de réfléchir à l’évolution constructive du site et aux différents problèmes que soulève une lecture attentive des pierres. En effet, l’analyse des élévations révèlent une véritable mosaïque d’éléments d’époques différentes et il n’est pas toujours aisé de faire sens de nos observations.

4€, réservations obligatoires

Initiation à l’analyse du bâti au château de Bourbon-l’Archambault Château de Bourbon rue de la Sainte-Chapelle 03160 Bourbon-l’Archambault Bourbon-l’Archambault Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bourbon-l'Archambault Autres Lieu Château de Bourbon Adresse rue de la Sainte-Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault Ville Bourbon-l'Archambault lieuville Château de Bourbon Bourbon-l'Archambault