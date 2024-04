Initiation à l’aéromodélisme Oberbruck, lundi 1 janvier 2024.

Initiation à l’aéromodélisme Oberbruck Haut-Rhin

Venez découvrir l’aéromodélisme et apprenez à piloter en toute sécurité avec Les Ailes de la Doller qui vous accueillent toute l’année pour vous faire découvrir leur passion. Adhésion au club possible après initiation. Uniquement sur inscription par mail lesailesdeladoller@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est lesailesdeladoller@wanadoo.fr

