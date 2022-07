Initiation à l’abstrait par le lâcher prise Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Initiation à l'abstrait par le lâcher prise

2022-07-12 14:30:00 – 2022-07-12 17:30:00

9 rue du parterre mediathèque Clairvaux-les-Lacs Jura

2022-07-12 14:30:00 – 2022-07-12 17:30:00

mediathèque 9 rue du parterre

Clairvaux-les-Lacs

L'abstrait par le lâcher prise, venez vous laisser créer en toute liberté à travers les formes et les couleurs. Atelier 3h. Adultes et ados + 12 ans

Débutants ou confirmés Gratuit sur inscription à la médiathèque.

media-clairvauxleslacs@terredemeraude.fr +33 3 84 25 80 68

Débutants ou confirmés Gratuit sur inscription à la médiathèque. mediathèque 9 rue du parterre Clairvaux-les-Lacs

