Saint-Quay-Portrieux

Initiation à la voile traditionnelle – balade fin de journée Saint-Quay-Portrieux, 24 août 2021

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Sous les lumières du soir, initiez vous à la voile traditionnelle à bord d’un vieux gréement : larguez les amarres, bordez les écoutes…Christophe, votre skipper et moniteur d’Etat, vous invitera à participer aux manœuvres. L’air marin et les embruns, ça creuse : un apéritif vous sera proposé à bord . Sur réservation à l’Office de tourisme. Sous réserve de conditions météo favorables Accessible à tous.

12 personnes maximum. A partir de 6 ans tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/

