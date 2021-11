Clasville Clasville Clasville, Seine-Maritime Initiation à la voile : Optimist / Catamaran Clasville Clasville Catégories d’évènement: Clasville

Clasville Seine-Maritime Clasville L’école de voile “Les Mousaillons du Lac” vous attend pour découvrir les bases de la voile.

Pour pouvoir participer à cette initiation il faut avoir au moins 6 ans et savoir nager.

Venez avec des chaussures fermées, sur place une combinaison vous sera prêtée. L’école de voile “Les Mousaillons du Lac” vous attend pour découvrir les bases de la voile.

