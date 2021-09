Charavines Charavines Charavines, Isère Initiation à la voile Charavines Charavines Catégories d’évènement: Charavines

Isère

Initiation à la voile Charavines, 11 septembre 2021, Charavines. Initiation à la voile 2021-09-11 09:45:00 09:45:00 – 2021-09-11 17:00:00 17:00:00 YCGC 1100 route de Vers-Ars

Charavines Isère Venez vous Initier à la voile sur le lac de Paladru à l’occasion de l’événement “A bicyclette, organisé par le département. Initiation de 1h en équipage de 4 personnes, encadrée par un moniteur diplômé. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Charavines, Isère Autres Lieu Charavines Adresse YCGC 1100 route de Vers-Ars Ville Charavines lieuville 45.44386#5.51401