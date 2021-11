Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime, Veulettes-sur-Mer Initiation à la voile : Catamaran / Planche à voile Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veulettes-sur-Mer

Initiation à la voile : Catamaran / Planche à voile Veulettes-sur-Mer, 11 décembre 2021, Veulettes-sur-Mer. Initiation à la voile : Catamaran / Planche à voile Centre Nautique de la Côte d’Albâtre 39 Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer

2021-12-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-11 16:30:00 16:30:00 Centre Nautique de la Côte d’Albâtre 39 Digue Jean Corruble

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer Le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre vous attend pour vous faire découvrir les bases de la planche à voile ou du catamaran. Pour pouvoir participer à cette activité nautique, il faut :

– Avoir plus de 12 ans

– Savoir nager

– Porter des chaussures fermées

Sur place, une combinaison vous sera prêtée. En cas de conditions météorologiques défavorables, cette activité peut être déplacée à la base de loisirs du Lac de Caniel Le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre vous attend pour vous faire découvrir les bases de la planche à voile ou du catamaran. Pour pouvoir participer à cette activité nautique, il faut :

– Avoir plus de 12 ans

– Savoir nager

– Porter des… sports@cote-albatre.com +33 2 35 57 93 20 Le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre vous attend pour vous faire découvrir les bases de la planche à voile ou du catamaran. Pour pouvoir participer à cette activité nautique, il faut :

– Avoir plus de 12 ans

– Savoir nager

– Porter des chaussures fermées

Sur place, une combinaison vous sera prêtée. En cas de conditions météorologiques défavorables, cette activité peut être déplacée à la base de loisirs du Lac de Caniel Centre Nautique de la Côte d’Albâtre 39 Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veulettes-sur-Mer Autres Lieu Veulettes-sur-Mer Adresse Centre Nautique de la Côte d'Albâtre 39 Digue Jean Corruble Ville Veulettes-sur-Mer lieuville Centre Nautique de la Côte d'Albâtre 39 Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer