Initiation à la Voile Arès Arès Catégories d’évènement: 33740

Arès

Initiation à la Voile Arès, 29 juin 2022, Arès. Initiation à la Voile rue des baigneurs Club nautique Arès

2022-06-29 16:00:00 – 2022-06-29 20:00:00 rue des baigneurs Club nautique

Arès 33740 Initiation à la voile pour les enfants du CE2 au CM2. 2 sessions de possible de 16h15 à 18h15 ou de 18h30 à 20h30. Réservation par mail.

Tarif : 5€/adhérent – 10€/non-adhérent. Initiation à la voile pour les enfants du CE2 au CM2. 2 sessions de possible de 16h15 à 18h15 ou de 18h30 à 20h30. Réservation par mail.

Tarif : 5€/adhérent – 10€/non-adhérent. Initiation à la voile pour les enfants du CE2 au CM2. 2 sessions de possible de 16h15 à 18h15 ou de 18h30 à 20h30. Réservation par mail.

Tarif : 5€/adhérent – 10€/non-adhérent. Catherine Rouchaley

rue des baigneurs Club nautique Arès

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 33740, Arès Autres Lieu Arès Adresse rue des baigneurs Club nautique Ville Arès lieuville rue des baigneurs Club nautique Arès Departement 33740

Arès Arès 33740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Initiation à la Voile Arès 2022-06-29 was last modified: by Initiation à la Voile Arès Arès 29 juin 2022 33740 Arès

Arès 33740