Initiation à la voie du sabre Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 14 février 2024, Paris.

Du mercredi 14 février 2024 au jeudi 15 février 2024 :

mercredi, jeudi

de 18h00 à 19h00

mercredi, jeudi

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi

de 14h00 à 15h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Tarif par séance :

12€ (8-17 ans)

20€ (adultes)

Venez tester le sabre en bois avec Masato Matsuura.

14h

et 16h > pour les 8-17 ans

18h

> pour les adultes

Une

pratique souple et fluide du sabre pour réaliser l’harmonie du corps et de

l’esprit. Initiez-vous au maniement de

base du sabre en bois avec Masato Matsuura, expert de plusieurs arts

martiaux dont l’aiki et l’iaï

(art de dégainer le sabre et de trancher en un seul mouvement).

Une tenue adaptée à toute

sorte de mouvements est recommandée.

Coorganisation : Association des deux spirales

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/initiation-a-la-voie-du-sabre_1 +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/initiation-a-la-voie-du-sabre_1

Natsumi Hosoi