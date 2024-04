Initiation à la vannerie Université Paris-Saclay – serre du 365 Bures-sur-Yvette, samedi 25 mai 2024.

Initiation à la vannerie Venez vous initier au tressage de l’osier en compagnie d’une vannière et repartez avec votre réalisation. Samedi 25 mai, 14h30 Université Paris-Saclay – serre du 365 Gratuit, sur réservation

Matière végétale inspirante et durable, l’osier est à l’honneur au Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay.

Venez vous initier à cet artisanat aux côtés de Lucie, vannière paysagiste, et repartez avec votre objet tressé. Vous apprendrez à apprivoiser l’osier, matériau naturel employé depuis des millénaires par l’homme. Quelles espèces de saule sont utilisées en vannerie ? Où les trouve-ton en milieu naturel ?

Au cours de l’atelier, vous fabriquerez un objet décoratif ou plus utilitaire pour l’avifaune et en apprendrez plus sur les bonnes pratiques de nourrissage des oiseaux pour l’hiver prochain.

2 ateliers au choix : 14h30-15h40 ou 15h50-17h.

Age minimum 10 ans, enfants accompagnés d’un adulte. Matériaux et outils fournis.

En collaboration avec La Luciole : lalucioleatelier.wixsite.com/la-luciole

Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France

Service Environnement et Paysages – Université Paris-Saclay