Initiation à la vannerie sauvage

2022-09-24 – 2022-09-24 Rien de mieux qu’un après-midi d’automne pour créer, tresser, vanner avec les éléments que la nature nous offre.

Prévoir un bon couteau et un sécateur.

Atelier animé par le SMORE.

