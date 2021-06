Rentières Rentières Puy-de-Dôme, Rentières Initiation à la vannerie Rentières Rentières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Rentières

Initiation à la vannerie Rentières, 27 juin 2021-27 juin 2021, Rentières. Initiation à la vannerie 2021-06-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-27 17:00:00 17:00:00 Le Bourg L’Accueillette des Pensées

Rentières Puy-de-Dôme Rentières Puy-de-Dôme EUR 60 60 Initiation à la vannerie, avec Dominique, Artiste vannier, qui vous permettra de réaliser 2 pièces, l’une en osier vivant, et la seconde en osier sec. accueillettedespensees@gmail.com +33 6 58 94 24 98 http://www.accueillette.fr/ Initiation à la vannerie, avec Dominique, Artiste vannier, qui vous permettra de réaliser 2 pièces, l’une en osier vivant, et la seconde en osier sec. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Rentières Autres Lieu Rentières Adresse Le Bourg L'Accueillette des Pensées Ville Rentières lieuville 45.41742#3.09897