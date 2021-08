Fontenoy Fontenoy Aisne, Fontenoy Initiation à la vannerie Fontenoy Fontenoy Catégories d’évènement: Aisne

Lors d'une belle journée d'automne nous vous proposons de venir vous initier à la vannerie en créant votre mangeoire pour oiseaux. Après une phase de récolte vous vous amuserez à tresser tous vos végétaux. A partir de 9 ans/ 10 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/initiation-a-la-vannerie Lors d’une belle journée d’automne nous vous proposons de venir vous initier à la vannerie en créant votre mangeoire pour oiseaux. Après une phase de récolte vous vous amuserez à tresser tous vos végétaux. A partir de 9 ans/ 10 pers. max.

