Initiation à la vannerie de jardin La Vallée-au-Blé, samedi 15 juin 2024.

Initiation à la vannerie de jardin balade découverte et atelier pratique

Dans le bois situé derrière le chapiteau, Renaud vous emmènera découvrir les plantes locales pouvant servir à la vannerie de jardin. A partir des plantes que vous aurez récolté lors de cette balade, vous apprendrez les bases du tressage et de la fabrication de ficelle végétale afin de pouvoir ensuite vous exercer chez vous et, pourquoi pas, créer un potager ou un tipi végétal à recouvrir de plantes grimpantes ! Ça vous branche ?

Chaussures fermées et vêtements adaptés à la balade en forêt. En cas de mauvais temps, la récolte aura déjà été effectuée et vous participerez directement à l’atelier pratique. 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 17:00:00

35 Rue de Lemé

La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France accueil@tourisme-thierache.fr

L’événement Initiation à la vannerie de jardin La Vallée-au-Blé a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache