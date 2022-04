Initiation à la trottinette électrique Saint-Jeures Saint-Jeures Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Jeures

Initiation à la trottinette électrique Saint-Jeures, 1 juillet 2022, Saint-Jeures. Initiation à la trottinette électrique Saint-Jeures

2022-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-26 20:30:00 20:30:00

Saint-Jeures Haute-Loire EUR 5 5 Initiation de trottinette électrique tout terrain pour tous et circuit gonflable motos électriques pour enfants durant le marché du soir de producteurs de pays. Saint-Jeures

