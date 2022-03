Initiation à la taille et à la greffe du verger Pourcy Pourcy Catégories d’évènement: Marne

Pourcy

Initiation à la taille et à la greffe du verger Pourcy, 19 mars 2022, Pourcy. Initiation à la taille et à la greffe du verger Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 Maison du Parc Chemin de Nanteuil

Pourcy Marne Pourcy Vous avez envie de savoir comment tailler vos arbres fruitiers? Recevoir des conseils pour mieux les entretenir? Savoir comment greffer un arbre fruitier? Venez nous voir Samedi 19 mars prochain! Les Croqueurs de pomme de la Plaine champenoise vous invitent à découvrir leurs astuces et leurs secrets autour de la taille et de la greffe des arbres fruitiers.

Pas de longs discours, vous passerez à la pratique ! Pendant cette initiation, vous pourrez vous entrainer sur les arbres fruitiers du verger conservatoire de la Montagne de Reims !

Venez avec vos bottes et un sécateur adapté ! Informations importantes:

– Sur inscriptions uniquement

– 3 créneaux possibles :

10h-12h (COMPLET) / 13h-15h / 15h-17h

(avec des groupes de 20 personnes maximum par créneau)

– Les participants doivent respecter les règles de distanciation sociale. Masque non obligatoire. Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Pourcy Autres Lieu Pourcy Adresse Maison du Parc Chemin de Nanteuil Ville Pourcy lieuville Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy Departement Marne

Pourcy Pourcy Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pourcy/

Initiation à la taille et à la greffe du verger Pourcy 2022-03-19 was last modified: by Initiation à la taille et à la greffe du verger Pourcy Pourcy 19 mars 2022 Marne Pourcy

Pourcy Marne